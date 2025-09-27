Неразпознати дронове са наблюдавани през нощта над най-голямата военна база в Дания, съобщи полицията в събота. Това е последният от поредицата случаи, които датските власти нарекоха „хибридни атаки“.

Мистериозните наблюдения на дронове доведоха до затварянето на няколко летища в скандинавската страна от понеделник, когато се появиха първите летателни апарати.

„Мога да потвърдя, че имахме инцидент около 20:15 часа, който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха наблюдавани извън и над авиобазата“, каза дежурният офицер Симон Скелсяер пред AФП, визирайки военната база Каруп. Той каза, че полицията не може да коментира откъде са дошли дроновете, добавяйки: „Не сме ги свалили“. Полицията сътрудничи с военните в разследването им, каза той.

Летището на датския град Олборг отново беше затворено заради дронове

Базата Каруп споделя пистите си с гражданското летище Мидтиланд, което беше затворено за кратко, въпреки че не бяха засегнати полети, защото през това време не бяха планирани търговски полети, каза Скелсяер.

Датският премиер Мете Фредериксен заяви в четвъртък, че „през последните дни Дания е била жертва на хибридни атаки“, визирайки неконвенционалната война.

Редактор: Калина Петкова