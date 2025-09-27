Италия победи категорично Полша с 3:0 гейма (25:21, 25:22, 25:23) в полуфинала на Световното по волейбол за мъже във Филипините и спечели място на финала, където ще се изправи срещу България.

Полуфиналният мач беше повторение на финала на последното световно първенство през 2022 година, в който Италия спечели в четири гейма. Така Полша ще играе с Чехия за третото място на Мондиала.

За да стигнат до полуфиналите в събота и двата отбора записаха чисти победи в четвъртфиналите.

Световните шампиони се наложиха над Белгия с 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) гейма и взеха реванш за поражението си от същия съперник в груповата фаза. "Адзурите" бяха изключително убедителни във всеки елемент на играта и не допуснаха да има интрига в нито една от трите части на срещата.

Снимка: БТА/АП

Във втория полуфинал от програмата за деня Полша надигра Турция с 3:0 (25:15, 25:22, 25:19). И тук сценарият се оказа напълно сходен, като Полша взе убедително първия гейм.

Единствената разлика дойде във втората част, в чийто край турците стопиха изоставане от пет точки до само една, но така и не се стигна нито до равенство, а още по-малко и до обрат и изравняване на геймовете.

Вилфредо Леон бе най-резултатен за Полша с 13 точки, а Якуб Кохановски се отличи с 12. За Турция Адис Лагумджия приключи с 12 точки, а неговият брат Мирза Лагумджия остана с 9.

Редактор: Цветина Петкова