Какво пожела Красен Христов на отбора ни във Филипините
И Белоградчик днес живее с вълнението около финала на националния волейболен отбор на България. Родният град на един от състезателите – Венислав Антов, изпраща своята подкрепа, а неговият първи треньор Красен Христов си спомня за първите стъпки на бъдещия национал.
„Направо съм възхитен от момчетата. Те заслужават напълно този успех с всеотдайния труд, който полагат години наред. Цяла България стои зад тях, а това е още по-радостно“, каза Христов в ефира на „Събуди се”.
Антов в момента не е сред титулярите, но според треньора му може да се окаже решаващ фактор в днешния финал. „Само съжалявам, че Вени не играе в основния състав. Но ако се наложи, ще помогне, както направи Татаров в предишен мач“, добави той.
България излиза срещу Италия за историческо злато на Световното по волейбол
Спортната зала в Белоградчик е мястото, където Венислав Антов прави първите си крачки във волейбола. Тогава е по-нисък и скромен, но бързо показва, че притежава хъс и талант. „Още като започна да тренира с по-големите, се виждаше, че има спортни данни. С него по-лесно се работеше. Честно казано, не съм очаквал да стигне това ниво, но съм много горд“, призна Христов.
Той даде и съвети на национала ни: „Да е готов да влиза в игра, когато се наложи, и да даде всичко от себе си. Да не се притеснява – резултатът ще дойде. Той проби с много труд, желание и амбиция“.
Според специалиста, работил в „Левски”, Венислав е „най-трудолюбивото момче в отбора“. Днес в Белоградчик и целия Северозапад се надяват именно това негово качество да помогне на България да покори световния връх.
