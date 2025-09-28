-
„Ако не им бях вуйчо, щях да заложа на Италия“, признава Петър Шопов
Часове преди историческия финал на българските национали по волейбол, емоциите в домовете на роднините на играчите са огромни. Сред тях е и бившият волейболист и дългогодишен треньор на женския отбор на „Левски” (София) Петър Шопов. Той е вуйчо на двама от националите - Александър и Симеон Николови.
„Определено заспиването беше трудно. Легнахме си, само за да можем да станем навреме и да гледаме финала. Вълнението е огромно“, призна Шопов.
Владо и Мая Николови с емоционална реакция на успеха на синовете си (ВИДЕО)
Той сподели, че поддържа връзка с племенниците си, но се старае да не ги натоварва излишно с разговори преди големия мач. „Писах им по две-три изречения, за да ги поздравя. Те трябва да почиват и да бъдат концентрирани“, твърди Шопов.
Според треньора пътят на Александър и Симеон към волейбола е бил естествен. „Те са родени и израснали в залата. Били са по тренировки в различни държави – Франция, Италия, Турция. Просто нямаше как да избягат от този спорт. Майка им се е съмнявала дали ще имат достатъчно талант, но изборът беше предопределен“, категоричен е братът на майка им Мая.
Тази ранна среда, смята Шопов, е дала на младите национали и психологическа устойчивост, която впечатлява днес. „Всички са изненадани колко стабилни са психически. Подкрепата от майка им, която също е била на високо ниво във волейбола, е безценна“, казва бившият състезател.
Как се отглеждат шампиони: Бабата и вуйчото на волейболната ни гордост Александър и Симеон Николови
Шопов не скрива, че цената на големия спорт е висока. „Животът на волейболиста е лишения. Ставаш, ядеш, тренираш, пак тренираш. Няма дискотеки, няма нормално свободно време. Обикновеният човек вижда само медалите, но не и болката от травмите. Затова казвам – този финал е изстрадан“.
По думите му между двамата братя не е имало болезнена конкуренция, а по-скоро здрава амбиция. „И двамата още от малки бяха убедени, че ще станат големи волейболисти“, признава Шопов.
„Ако не бях вуйчо на Алекс и Мони, щях да заложа на Италия“, казва с усмивка Шопов и добавя: „Но това е едно много странно първенство, пълно с изненади. С малко късмет можем да обърнем мача и да поднесем още една сензация“.
