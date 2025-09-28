Днес целият спортен свят в България е насочен към волейбола, а страстта към играта обединява хора от всички краища на страната. Особено впечатляващо е във Враца, където местните жители се подготвят да подкрепят националния отбор за световната титла с „закуска за шампиони“.

Местният обичай включва мекици, филийки, боза и айрян – вкусна комбинация, с която феновете посрещат големия ден. Но не само храната е повод за вдъхновение. Сред присъстващите са и врачанските мажоретки, които с ентусиазъм се включват в подкрепата на отбора.

България излиза срещу Италия за историческо злато на Световното по волейбол

„Вярваме, че здравата нация има по-малко нужда от лечение, а спортът е ключът към това“, споделиха организаторите. Те подчертаха, че днешното събитие е не само за спорт, но и за насърчаване на здравословния начин на живот и инвестиции в спортна инфраструктура.

Сред присъстващите бе и Веселин Василев, който сподели трогателен спомен - точно преди десет години, докато семейството му посрещало раждането на сина му Део, той бил в залата, подкрепяйки националния отбор по време на Европейското първенство. „Днес им пожелаваме успех, но независимо от резултата, за нас те са нашите шампиони“, каза той.

Настроението във Враца е празнично и вдъхновяващо, а местните се надяват закуската за шампиони да донесе късмет на националите в последната фаза на Световното първенство.

