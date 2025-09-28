Националният отбор на България по волейбол за мъже спечели 500 000 долара за второто си място на Световното първенство във Филипините.

Рекордният фонд от милион долара остава за шампиона Италия, който спечели финала в Манила с 3:1 гейма. Завършилият на третото място тим – Полша, ще прибере 250 000 долара.

Премии има и за играчите, които попаднаха в идеалния отбор. 100 000 долара получи най-полезния състезател на турнира - Алесандро Микиелето. Останалите най-добри играчи по постове прибират премия от по 50 000 долара.

Общ награден фонд и размери

⇒ Наградният фонд на Световното първенство е 2,200,000 щатски долара.

⇒ Парите се разпределят между отборите, които заемат различни позиции на турнира.

За най-високите места:

⇒ Първо място: 1,000,000 долара

⇒ Второ място: 500,000 долара

⇒ Трето място: 250,000 долара

⇒ За останалите позиции (4-то място, от 5 до 8, 9 до 16, 17 до 24, 25 до 32), точните суми не са публично оповестени.

Специални награди

⇒ Има и награда за MVP (най-ценен играч), в размер на 100,000 долара.

⇒ Другите индивидуални награди (например за най-добър разпределител, най-добър либеро и т.н.) са по 50,000 долара всяка

Редактор: Цветина Петкова