Столичната община организира първото по рода си тържествено събитие в чест на Националния отбор по волейбол, който донесе на България исторически сребърен медал от Световното първенство. Събитието ще се състои на 30 септември (вторник) от 17:30 часа на площад „Св. Александър Невски“, където фенове и граждани ще имат възможност да поздравят и аплодират своите любимци.

Инициативата е първа по рода си и цели да отбележи значимото постижение на българските волейболисти не само като спортен успех, но и като обединяващ момент за цялата нация.

Момчетата от отбора ще получат специални награди от Федерацията, от Столична община.

