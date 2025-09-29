Политическите престрелки между Бойко Борисов и Румен Радев продължават да поставят въпроси до къде ще стигне напрежението между институциите? Печели ли някой електорално от тази словесна битка? Темата коментираха журналистите Сибина Григорова и Александър Симов.

„Реално битката се определя на избори. Има огромно множество хора, които представа нямат какво се случва в българския политически живот. Това е все по-голяма маса, която съм сигурна, че не знае името на министър-председателя, не знае колко политически партии участват в кабинета. Тези хора са рискът пред българския политически живот. Гражданското общество е някакъв контрол. Когато тези хора са дистанцирани, те по свое собствено желание са се изключили”, заяви Сибина Григорова.

Политически престрелки: Докъде ще стигне напрежението между президента и управляващото мнозинство?

„Напрежението, което виждаме, ще се усилва, защото условията за политическа криза не са си отишли. Но на хоризонта не се очертават избори. Не мога да кажа кой печели от този сблъсък. Победителят се определя от това кой е привлякъл повече хора, а не виждам никаква възможност това да бъде проверено. Може би най-прекият хоризонт са президентските избори”, каза Александър Симов.

Ще обере ли президентът негативния вот срещу Борисов и Пеевски?

„За да излезеш партийно, трябва да имаш позитивно послание към хората. Въпросът не е да видим кой е по-анти Пеевски”, заяви Сибина Григорова. „Аз в момента мисля, че всички говорят на твърдите избиратели и затова социологическите сондажи показват, че все едно всички са на една линия”, коментира още тя.

„Отминала е възможността, излизайки една такава партия, да вземе целия джакпот по начина, по който са го взимали други. Дори ПП не го направиха както трябва, защото нямаха мнозинството. При Радев това ще е изключително важно”, каза Александър Симов. „Смятам, че няма да видим президентски проект в близко бъдеще”, добави той.

Целия разговор гледайте във видеото.