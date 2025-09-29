Премиерът Росен Желязков призова да бъдат намалени водозагубите.Той е в Плевен заради водната криза. Изказването на министър-председателя беше излъчено на Facebook страницата на Министерския съвет. Премиерът беше запознат с актуалната обстановка.

Росен Желязков отбеляза, че дори когато се доставя вода и оросява, водозагубите за същите. В "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%, посочи той.

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

"В следващите дни се очакват валежи, между 40 и 60 литра за високите части, където е Троян, така че оттам ще получим допълнително количество вода", каза областният управител на Плевен Мартин Мачев.

Редактор: Дарина Методиева