-
Печели ли някой от политическите престрелки
-
Политически престрелки: Докъде ще стигне напрежението между президента и управляващото мнозинство?
-
Убедителна изборна победа на проевропейската партия в Молдова
-
Елена Поптодорова: Тръмп казва на Европа – справете се с вашата война
-
Цветлин Йовчев: ДАНС се превръща в търговия – време е за реална реформа
-
Изборният ден в Молдова: Бомбени заплахи, кибератаки и съмнения за руско влияние
Той е в Плевен заради водната криза
Премиерът Росен Желязков призова да бъдат намалени водозагубите.Той е в Плевен заради водната криза. Изказването на министър-председателя беше излъчено на Facebook страницата на Министерския съвет. Премиерът беше запознат с актуалната обстановка.
Росен Желязков отбеляза, че дори когато се доставя вода и оросява, водозагубите за същите. В "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%, посочи той.
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
"В следващите дни се очакват валежи, между 40 и 60 литра за високите части, където е Троян, така че оттам ще получим допълнително количество вода", каза областният управител на Плевен Мартин Мачев.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни