-
Публикуваха графика за спиране на парното и топлата вода в "Дружба 2" в София
-
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
-
Вили Лилков: "Топлофикация София" е в тежка криза
-
Без задължителни нови декларации за такса „Битови отпадъци“, съобщиха от Столична община
-
Карлос Контрера: Увеличението на цените в зоните за паркиране в София трябва да доведе до повече свободни места
-
Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”
Ще бъдат предприети строги мерки за сигурност
Заради празника около посрещането на националния ни отбор по волейбол, Столична община въвежда промени в организацията на движение.
Националите ни по волейбол ще бъдат посрещнати като рок звезди (ОБЗОР)
Престоят и паркирането на превозни средства на всички паркинги в заоната около пл. "Св. Александър Невски" се забраняват от 03.00 ч. тази нощ до 20.00 часа утре.
По необходимост и по преценка на "Пътна полиция" ще се затварят и улици заради парада с открит автобус на волейболните национали. Той ще започне от площад „Независимост“ и ще свърши на площад „Александър Невски“.
"НОВИТЕ ШАМПИОНИ": Грандиозното посрещане на националния ни отбор по волейбол на живо по NOVA
Организаторите призовават: без алкохол, оръжия и пиротехника. Ще бъдат предприети строги мерки за сигурност.
