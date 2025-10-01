-
Цените в магазините: Как работи интернет порталът „Колко струва”
Изобретателят на кубчето на Рубик представи нова игра – "Рубик шах"
Порои в Одеса взеха 9 жертви, сред които и дете (ВИДЕО)
"Мамо, знаеш ли какво е добро? Да ходиш по земята с 2 крачета": Да помогнем на 6-годишната Йоана да проходи
Три години след потопа в Карловско: Две от пострадалите села все още нямат връзка помежду си
След преминаване на червен светофар: Отнеха точки от талона на велосипедист
Редактор: Мария Барабашка
