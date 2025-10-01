Концепцията за "социален цирк" представлява вид цирково изкуство, което цели да подкрепи хора, нуждаещи се от интеграция в обществото. Този вид занимания повишават самочувствието, физическия тонус и комуникацията със заобикалящия свят.

„Цирковото изкуство е нещо много старо и добре познато, където се акцентира върху уменията на артистите, докато при социалния цирк важното е представлението да те направи щастлив”, каза Гео Калев - организатор на „Цирколюция” в предаването „Социална мрежа” на NOVA NEWS. Tой посочи още, че въпреки тежката подготовка, работата в социалния цирк не е обвързана до толкова голяма степен с готово заучени съчетания и изпълнения.

Така, освен традиционни дисциплини като ходенето по въже и жонглирането, зрителите могат да се насладят и на изпълнения по въртене на чинии.

„Младежите, с които работим, са изключително отворени и любопитни към света. Освен това, при тези занимания можем да говорим за един вид рехабилитация, която може да е много по-полезна за тях, отколкото просто да правят упражнения”, каза Мария Алексиева, член на фондация "Светът на Мария".

