-
Първата AI актриса: Ще измести ли изкуственият интелект човешкия фактор в киното
-
Какво стана ясно от мотивите за дисциплинарното производство срещу българския европрокурор?
-
Корупцията в ИААА - ще бъде ли решен проблемът със закриването на Агенцията
-
„Великани” - документален филм за инициативата „Капачки за бъдеще”
-
Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов пред NOVA: Радостта на хората за нас значи повече от медала
-
Овцевъди и козевъди - в протестна готовност
Това става ясно от публикация във Facebook
Семейството на Благомир Коцев подаде сигнал за заплахи срещу сестра му. Това става ясно от публикация във Facebook.
„Останете живи заради близките си”. Това е посланието, изписано върху кутии с пури, получени днес в семейния ресторант на Коцев, според публикацията в профила му. Пратката е била оставена от малолетно лице. На служител в ресторанта то обяснило, че кутиите са за Биляна — сестрата на Благомир Коцев. Тя обаче не пуши пури, се уточнява в поста.
Според експерти това може да се тълкува като заплаха за живота. „След разговор с адвокат, подадохме сигнал във Второ РПУ – Варна, където прекарахме над 4 часа”, пише още в публикацията. Образувано е досъдебно производство по чл. 144, ал. 3 от Наказателния кодекс — за закана с убийство. Извършителят се издирва.
Семейството посочва, че четирите кутии с пури съответстват на броя на възрастните в семейството, както и на броя на децата.
„Прилича на предупреждение към основен участник в този скандал, който тече от няколко месеца във Варна. И преди е имало такива случаи. Прокурори са получавали куршуми в писма. Бившият главен прокурор получи писмо от Мечо Пух. Свидетели по наказателни дела са били плашени и предупреждавани по много начини. Тъжно и страшно ще е, ако това е сплашване на член на семейството на Благомир Коцев. Надявам се разследването да установи”, коментира журналистът Кирил Борисов от „24 часа” в предаването „Твоят ден”.
„На пръв поглед изглежда като заплаха. Броят на кутиите очевидно не е случаен. Кой стои зад него, това тепърва ще се установява. Изглежда ми като заплаха от филмов сюжет”, заяви журналистът Захари Белчев от вестник „Телеграф”. Той обясни, че максималния срок, в който Благомир Коцев може да е в ареста е 8 месеца. „Ако не съберат за това време достатъчно доказателства и се види, че не се работи по това дело, той ще излезе в един момент”. „Сигналът със заплахата няма връзка със самото досъдебно производство, но има връзка с евентуален натиск за неговата оставка като кмет на Варна”, каза Белчев.
Последвайте ни