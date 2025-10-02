Какво стана ясно от мотивите за дисциплинарното производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” журналистите Кирил Борисов от „24 часа” и Захари Белчев от „Телеграф”.

„В публикацията на Съюза на съдиите в България се казва, че са получили отговор от Лаура Кьовеши. Но в него не става ясно защо е започнала проверка, защо е отстранена и какъв е предметът на дисциплинарното производство”, коментира Кирил Борисов.

„Споменава се, че проверката е започнала във връзка с нарушения от страна на Георгиева по конкретно разследване на Европейската прокуратура, но Съюзът на съдиите искаше да знае дали ще бъде оценен и въпросният запис с Пепи Евро, който изтече. Породиха се съмнения относно начина, по който е била предложена и назначена в Европейската прокуратура. Категоричен отговор за това дали Кьовеши и Европейската прокуратура разследват самото назначение – няма”, каза Борисов.

„Въпросът е – какво точно проверяват, защото и от отговора на Кьовеши това не става ясно. Според мен по-скоро нея я интересува казусът със записите от „Осемте джуджета" и срещата с Пепи Евро. Именно тогава, горе-долу, започна проверка”, каза Захари Белчев.

„Но ми направи впечатление, че в техния отговор се изразяват и съмнения относно предстоящите нови назначения на европейски прокурори от България. Което, според мен, е по-скоро насочено към въпроса с назначението, но и доколко това назначаване не е било свързано с обслужване на определени интереси, поръчки, които тя е обслужвала или не е – и дали те са свързани с Чирен, или не. Според мен точно това е предметът на проверката", коментира още Белчев.