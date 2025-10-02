След като Наказателната колегия на ВКС съобщи, че е е отказала образуването на производства по депозирани искания от и.ф. главен прокурор за възобновяване на наказателни дела, защото не признава легитимността му, политическите реакции не закъсняха.

Според колегията правомощията му се прекратяват след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на разпоредбата, с която е определен за временно изпълняващ длъжността, поради което исканията за възобновяване на наказателно дело, подадено от и.ф. главен прокурор след 21 юли, не съставляват валидно сезиране.

Остра реакция дойде от бащата на загиналата в катастрофа в Плевенско 12-годишна Сияна.

Според него с това свое решение ВКС на практика е обезсмислил делото за убийството на Христина и за тежката телесна повреда на Марти (бел.ред. майката загина след като беше прегазена от АТВ в "Слънчев бряг", а момчето беше в тежко състояние) .

"Според постановеното, извършителят на престъплението – Никола Бургазлиев – трябва незабавно да бъде освободен и върнат у дома. Решението поставя под въпрос и всички останали дела, по които и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов е разпоредил разследването да бъде прехвърлено към Националната следствена служба. Същата съдба могат да имат и делата, възложени на прокуратура, различна от компетентната по местодеяние. Такъв пример е делото за блудство с 4-годишно дете в с. Каблешково, което беше прехвърлено от Бургас във Варна. Това е капака на всичко!", написа Николай Попов.

От ГЕРБ заявиха, че политически коментари на решения на независимата съдебна власт няма да правят: “Не коментираме конкретни наказателни дела, няма и да тълкуваме конкретни съдебни решения”.

От "Продължаваме Промяната - Демократична България" обаче заявиха, че Борислав Сарафов не е главен прокурор и трябва да напусне прокуратурата. "Тъй като обаче чувам, че няма как да излезе от този кабинет, ще му кажем следното - трябва да се спазват законите в България", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на Народното събрание.

Актовете оттук нататък на Сарафов ще са недействителни. Правото възтържествува, благодарение на ВКС, каза другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

"Това е такава бъркотия, имаме нелегитимен ВСС, от друга страна нямаме главен прокурор. Според върховните съдии Сарафов вече няма легитимност. Когато говорим за функционирането на съдебната система, къде е отговорността на изпълнителната власт?", попита риторично от трибуната Атанас Атанасов.