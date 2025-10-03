Над 60% от жените с деца под седем години работят, но не е ясно колко от тях са в заетост, съвместима с майчинството като дистанционна работа, гъвкав график или частична заетост. В България все още почасовата ангажираност сред майките е почти невидима в сравнение с други европейски страни.

У нас жените се сблъскват със съпротивление или неяснота именно когато се опитват да упражнят законно професионализма заедно с грижата за малко дете, да използват отпуски, да искат адаптация в работното време.

Борислав Гуцанов предлага увеличение на майчинските през втората година до 1100 лв.

„Много често младите майки не са добре запознати какво им дава закона и работодателите им. За майки на деца до шест години например има възможност да се изисква надомна работа от текущия или от друг работодател. Нищо обаче не задължава работодателя да го приеме, но той е длъжен все пак да даде отговор”, каза Ралица Стефанова, счетоводен експерт в предаването „Социална мрежа” на NOVA NEWS

„Много малка част от възможностите за почасов труд е регулирана или добре заплатена, а най-често се работи на граждански договор, а възможности за гъвкава работа – например от разстояние също не се следи и в крайна сметка няма ясна статистика за това как нещата се случват”, каза Василена Панайотова, основател на Фондация "Мама има работа”.

