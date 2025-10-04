Иван Димов спечели сребърен медал в изхвърлянето на световното първенство по щанги във Фьорде (Норвегия), въпреки че вдига по обед в по-слабата група "Б" на категория до 65 килограма.

Иван завърши движението със 137 килограма, след като изпусна 141 в последния си опит. От група "А" повече от него успя да вдигне само турчинът Фуркан Мохамед Озбек, който завърши със 145. Индонезиецът Еко Юри Ираван успя да повтори постижението на българина, но го направи няколко часа по-късно и по правилник зае третото място.

Избраха Малена Замфирова за най-добрия млад спортист на Европа

Димов завърши с 300 килограма двубой, като изтласка 163 килограма. Това му отреди шестото място в крайното класиране. Озбек взе златото и вече е и официален световен рекордьор в двубоя, след като събра 324 килограма.

Стандартът, определен след смяната на категориите през това лято, бе с 2 килограма по-малко. Сребърният медал с 315 килограма отиде при Мьон Жин Пак (КНДР), а трети с 311 килограма остана американецът Хемпдън Милър Морис. Морис два пъти опита да подобри стандарта в изтласкването със 183 килограма, но не успя. Той си остана с 181, това предаде "24 часа"

Редактор: Мария Барабашка