Снимка: БГНЕС
-
"Шон „Диди“ Комбс" беше осъден на четири години и два месеца затвор (СНИМКИ)
-
Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, има жертви и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Разследват насилие над дете в детска градина в Каблешково
-
И втората проба на Никола Бургазлиев показа употреба на наркотици
-
Бивш служител на ИААА: От години подаваме сигнали за корупция, а британското посолство разплете такъв случай за 48 часа
-
Откриха телата на двама мъже на кораб в Бургас
Още не е ясно дали съдът ще го приеме
Прокуратурата е внесла в съда обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов.
Кирил Петков – между иновацията и политическото напрежение
Обвинителите твърдят, че като премиер Петков е направил опит за принуда към тогавашния министър на електронното управление Александър Йоловски. А Божанов, също като министър на електронното управление, е обвинен в нарушаване на закона за защита на класифицираната информация.
Сарафов поиска имунитетите на Кирил Петков и Божидар Божанов
Още не е ясно дали съдът ще приеме обвинителния акт.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни