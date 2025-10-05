Прокуратурата е внесла в съда обвинителния акт срещу Кирил Петков и Божидар Божанов.

Кирил Петков – между иновацията и политическото напрежение

Обвинителите твърдят, че като премиер Петков е направил опит за принуда към тогавашния министър на електронното управление Александър Йоловски. А Божанов, също като министър на електронното управление, е обвинен в нарушаване на закона за защита на класифицираната информация.

Сарафов поиска имунитетите на Кирил Петков и Божидар Божанов

Още не е ясно дали съдът ще приеме обвинителния акт.

Редактор: Ивайла Митева