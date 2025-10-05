Продължава кампанията за дефибрилатори в училищата, която организира Мис България Симона Петрова. Вече има събрани средства за няколко броя, а вчера в Димитровград имаше и концерт за набиране на средства. Репортерът на NOVA Димитър Иванов се срещна с Мис България за ефира на “Събуди се”.

“Стартът на кампанията “Спаси живот” го сложихме в родното ми училище ПМГ "Иван Вазов" в Димитровград. С радост мога да съобщя, че два от дефибрилаторите са поръчани и скоро ще бъдат поставени в училищата. Единият ще бъде тук, а другият в ОУ “Алеко Константинов”, обясни Мис България.

Мис България с кауза: Защо е важно да има дефибрилатори във всяко училище?

По думите й от концерта в събота е била събрана сумата от 10 491 лева, с които могат да бъдат закупени още два дефибрилатори.

“Трябва да се съберат пари за 600 дефибрилатора за училищата в цялата страна, но към този момент сме се фокусирали главно върху Димитровград. С една дълбока вяра мога да кажа, че градът е пример, защото само с 2 инициативи успяхме да съберем средства за 4 дефибрилатора”, каза Симона Петрова

Професор Иво Петров: Между 10 000 и 11 000 българи годишно умират от сърдечен арест

“На 15 септември проведохме инициативата “Спаси живот вместо букет”. На нея се включиха доста от училищата активно и успяха да съберат сумата”, сподели тя.

“Има открита банкова сметка за инициативата. Хората могат да намерят по-подробна информация на страниците на кампанията във Facebook и Instagram”, допълни Мис България