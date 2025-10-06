Не е вярно, че през вилното селище Елените не преминава река. Река Дращела е отбелязана както в кадастъра, така и в плана за управление на речните басейни „Черноморски район“. При сравнение на сателитни снимки се вижда, че през 2010 г. са построени множество хотели и вили в имоти, през които дотогава е текла реката. Това показа разследване на сайта за проверка на факти Factcheck.

На 3 октомври министърът на околната среда и водите Манол Генов даде брифинг в Министерския съвет във връзка с кризисната ситуация по Черноморието. Той коментира наводнението във вилното селище Елените, община Несебър, където загинаха четирима души.

„В района на Елените интензивният дъжд е предизвикал прииждане на дере Козлука. Там няма река, а няколко сухи дерета“, каза той.

„В района на Елените интензивният дъжд е предизвикал прииждане на дере Козлука. Там няма река, а няколко сухи дерета. Разпоредих проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, за да се установи дали инвестиционните намерения, които са реализирани в района, са съгласувани”, каза още Манол Генов.

Проверка на Factcheck показа, че твърдението, че в района на Елените няма река е невярно. На сайта на Басейнова дирекция „Черноморски район“ са публикувани плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) в района. Приложение 1.2.4.1 на ПУРБ (2022-2027) представлява списък на повърхностните водни тела. В него е включена река Дращела и е записано, че тя продължава „от извора до вливане в Черно море при ВС Елените“. Уточнено е, че тя спада към речния басейн Севернобургаски реки и по тип принадлежи към „малки и средни черноморски реки“. Уникалният номер на повърхностното водно тяло е BG2SE500R012, а водосборът ѝ обхваща 28,34 квадратни километра.

Проверка в кадастъра показва, че река Дращела е отбелязана и там. В началото на вилното селище откъм планината реката е обособена в поземлен имот 11538.506.3. Посочено е, че става дума за публична държавна собственост. „Вид територия Урбанизирана, НТП Водно течение, река, площ 2687 кв. м“, се посочва още в кадастъра. Този имот обаче граничи с частни имоти, през които видно от картата преминава водното течение. Последният поземлен имот с начин на трайно ползване „водно течение/река” е близо до плажа и има идентификационен номер 11538.506.39.

Преглед на сателитни изображения на платформата Google Earth показват, че в началото на селището реката влиза под мост и минава под нивото на улицата.

