Големият проблем в съдебната система е, че персонализираме твърде много нещата. Дълги години проблемът беше Иван Гешев, а сега е неговият наследник, ще продължаваме така и с всеки следващ. Когато има човек, олицетворяващ прокуратурата, го сезираш. Това каза политологът доц. Стойчо Стойчев в студиото на "Здравей, България".

По думите му криза в Столична община има, тя е отдавна и се демонстрира почти ежедневно в сблъсъка между кмета и СОС. А също и в невъзможността да се взимат ключови решения.

От своя страна политологът доц. Милен Любенов посочи, че решението относно проблемите в съдебната система е в ръцете на политиците.

Политолог: Независимо дали предсрочните избори са 10, или 20, картината ще бъде една и съща

"Очевидно е, че се натрупаха много сериозни проблеми в Столична община. През последните години институциите бяха завладени от нелегитимни структури. Пример е и казусът е и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Крайно време е мнозинството да направи избор на парламентарна квота във ВСС, прокурорската и съдебната колегии. Така ще се излезе от дълбоката криза в съдебната и политическата системи. Прокурорската колегия трябва да избере нов и.ф. главен прокурор, защото очевидно Сарафов е узурпирал поста", коментира той.

