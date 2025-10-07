Силен вятър с пориви от 70 до 90 километра в час създаде проблеми в Сливен и региона. Получени са множество сигнали за паднали клони, които се отстраняват от екипи на общината.

Клон на голямо дърво е паднал върху три паркирани автомобила в града. От общината съобщиха, че съдействат на собствениците на колите.

Дърво затисна две момчета в автомобил в Монтана (СНИМКИ)

Кметовете на селата Тополчане, Блатец и Сотиря със собствени сили и средства премахват прекършени и сухи тополи.

Няма данни за пострадали хора.