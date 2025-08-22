Силна буря се разрази този следобед в Монтана. Силата на вятъра е била над 70 км/ч, съобщиха за NOVA от местната метеорологична станция.

Снимка: Биляна Борисова, NOVA

По първоначална информация две коли са застигнати от дървета. В едната са пътували две момчета, когато по време на бурята на ул. '"Хан Аспарух" дърво е паднало върху колата им. Няма пострадали. Дърво е паднало и върху бус и навес на къща на ул. " Васил Левски".

Снимка: Биляна Борисова, NOVA

Мълния предизвика пожар в Пернишко

Екипи на пожарната разчистват паднали дървета в целия град.

Снимка: Биляна Борисова, NOVA

В бойчиновското село Ерден огромен орех в двор на къща се е превършил и е паднал върху жици. Запалила се е трева и огънят е стигнал до къща. Пожарникарите са успели да спрат пламъците преди да са обхванали постройките.