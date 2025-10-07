Дания планира да забрани използването на социални мрежи за лица под 15-годишна възраст, обяви премиерът Метте Фредериксен, цитирана от "Франс прес". "Правителството ще предложи забрана на някои социални мрежи за деца и младежи под 15-годишна възраст", заяви тя в речта си при откриването на парламентарната сесия.

В законопроекта, който трябва да бъде представен на все още неуточнена дата, родителите ще имат възможност да разрешат на децата си да ги използват от 13-годишна възраст.

Австралия забрани социалните мрежи за лица под 16 години

"Мобилните телефони и социалните мрежи отнемат детството на нашите деца", подчерта премиерът, като посочи, че 60 % от датските момчета на възраст от 11 до 19 години предпочитат да останат у дома, вместо да излизат с приятели в свободното си време всяка седмица. Начините за контрол на тази забрана не са подробно описани.

Трябва ли да се забранят социалните мрежи за деца под 15 години

На международно равнище Австралия стана една от първите страни, регулиращи използването на социалните мрежи, след като в края на миналата година парламентът ѝ прие закон, забраняващ социалните мрежи като TikTok, X, Facebook и Instagram за лица под 16-годишна възраст.

През юни Гърция предложи да се определи възраст за цифрово пълнолетие в целия ЕС, под която децата няма да могат да имат достъп до социалните мрежи без родителско съгласие, припомня АФП.

Редактор: Станимира Шикова