Карлос Насар стана световен шампион и покори световен рекорд в изтласкването на първенство по вдигане на тежести в Норвегия. Минути след грандиозния успех заваляха и поздравления от политиците в социалните мрежи.

С рекорд: Карлос Насар грабна световното злато в щангите

►Председателят на Народното събрание Наталия Киселова публикува статус във Facebook, като написа: „Карлос Насар показа на какво е способен!”

„Уверявам Ви, че Вашето представяне в най-престижния за тежкоатлетите форум за пореден път събра милиони българи пред телевизионните екрани и изпълни сърцата ни с искрена радост и неприкрита гордост”, се посочва в поздравителния адрес.

Председателят на парламента отбелязва, че с вълнение е проследила представянето на Насар на изключително силния шампионат и се е радвала на всеки негов успешен опит. „Възхитих се на Вашата целеустременост, воля и непоклатимост, с която грабнахте не само титлата, но и постигнахте световен рекорд в изтласкването”, подчертава Киселова.

„Вие завоювахте трета световна титла в трета различна категория, което е доказателство за положения от Вас труд и отдаденост на спорта. Въпреки трудностите по време на състезанието, Вашите усилени тренировки и концентрация, увереността, която имате във Вашия екип и в собствените си сили, Ви изкачиха до златното отличие”, отбелязва тя. „Продължавайте все така уверено и безапелационно да печелите важните битки, да покорявате най-високите спортни върхове и да бъдете прекрасен пример за всички нас! Само ЦСКА!“, пожелава в поздравителния адрес председателят на Народното събрание.

►Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов качи снимка във Facebook със световния шампион и го поздрави.

