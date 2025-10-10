Софийският градски съд решава дали да излезе на свобода кметът на Варна Благомир Коцев. От защитата на Коцев адвокат Лулчева не се яви на делото. Съдът посочи, че тя е заяви, че има предварително планирано пътуване в чужбина и Коцев ще бъде защитаван от адвокат Владимиров.

Адвокатът обаче все още пътува към столицата, което беше и причината заседанието да бъде забавено. От прокуратурата предложиха то да бъде отложено, но обвиняемият настоя да се проведе. Мярката за неотклонение ще започне в 19 ч.

Делото "Коцев": Домашен арест за общинските съветници от Варна

В четвъртък съдебен състав постанови мярка "домашен арест" за варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.