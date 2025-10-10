„Има такъв народ” ще оттеглят предложението си за промени в Наказателния кодекс. Те предвиждаха затвор за разгласяване на лична информация без съгласието на засегнатия.

В публичното пространство промените бяха приети като заплаха за свободата на словото. Реакции дойдоха от редица граждански организации, Асоциацията на европейските журналисти и Съветът за електронни медии.

СЕМ: Предложените промени в НК биха се отразили негативно на медийната среда и свободата на словото

Бързо гласуваните промени в правната комисия успяха бързо да предизвикат бурна обществена реакция. Съветът за електронни медии определи текстовете като “радикални предложения за мерки, които биха се отразили негативно на медийната среда и свободата на словото”. Съветът напомня, че законодателството следва да бъде съобразено с Европейския акт за свободата на медиите и че правото на лична неприкосновеност и свободата на словото трябва да бъдат в баланс, който не накърнява обществения интерес. Темата коментираха още юристи и журналисти в ефира на NOVA.

Според юристи предложението за промени в Наказателния кодекс противоречи на Конституцията.

„При клеветата става въпрос за невярна информация. Тука народните представители се опитват да превърнат в престъпление огласяването, публикуването на вярна информация, като въобще не се коментира дали тя е невярна. Нашият собствен Конституционен съд в поне три свои решения казва, че когато става дума за политици и държавни служители, които са на високи позиции, тогава защитата на личното пространство е много по-малка”, заяви изп. директор „Програма Достъп до информация” Александър Кашъмов.

А според журналисти предложението е предпоставка за подслушване и следене на медиите.

„Казва се нещо голямо, недопустимо, което очевидно няма да мине, за да минат по-дребни цензури и да се създаде настроение на страх. Не знам дали си дават сметка колко е важно да има свободно слово”, коментира журналистът Владимир Йончев.

„Бързите писти са много опасни за обществото. В момента общото внимание е насочено в другата посока- проблемът с боклуците. Това е класически трик, който в българската историята сме виждали нееднократно”, припомни преподавателят по медии и комуникации Жюстин Томс.

Борисов: Слави Трифонов разбра проблема и оттегля законопроекта за намеса в личния живот без съгласие

Втори ден вносителите от „Има такъв народ” не коментират предложението си. Във Facebook профила си обаче дългогодишният им колега Иво Сиромахов написа: "Тошко, Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години. Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?"