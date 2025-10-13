Единият от машинистите на влака, прегазил мъж в района на жп гарата в Мездра, е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, другият - за метамфетамин. Това съобщиха от МВР.

Установено е, че прегазеното лице е 49-годишен мъж от Мездра, който бил част от персонала на влаковата композиция, по информация на NOVA е изпълнявал длъжността "ревизор вагони".

При навлизане на влака в района на гарата, мъжът опитал да слезе от локомотива преди композицията да е спряла, и така попаднал под колоосите на вагона.

Впоследствие е починал в линейка на път за болницата в Мездра. Двамата машинисти са тествани за алкохол и наркотични вещества, като вторите проби са излезли положителни. Образувано е досъдебно производство.

