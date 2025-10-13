-
Потребителската кошница на едро поевтиня с 2 лева за седмица
-
Транспортният министър: Край с лепенето на стикери по стъклата на колите, няма смисъл
-
"Хамас" освободи всички живи израелски заложници, сред тях - и мъжът с българско гражданство
-
Собственик на жилище в "Негреско": Това е ваканционна сграда, категорично не е хотел
-
Адвокат на Благомир Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми
-
Световни лидери се събират в Египет за срещата, посветена на края на войната в Газа
