България има нов световен шампион. 18-годишната Емили Апостолова завоюва златен медал на първенството по самбо за девойки, което се проведе в Индонезия. Страната ни беше представена от петима състезатели, трима от които достигнаха до финалите и спечелиха общо три медала – два бронзови и един златен.

В решителната схватка Емили демонстрира борбеност и сила на духа, побеждавайки рускинята Варвара Зеленцова с резултат 3:2.

„За Световното се подготвям цяла година, не съм спирала да тренирам. Трябват пот, воля и усърдие“, сподели шампионката.

Тя разказа, че е изиграла четири срещи, а най-трудната била финалната. „Поведе ме, но аз останах уверена. Успях да направя хвърляне за две точки, поведох и запазих преднината си до края. Щастието беше неописуемо“, разказа тя с вълнение.

До нея през целия шампионат бил баща ѝ – Михаил Апостолов, световен вицешампион по самбо. „Като го видях след мача, просто се разплаках. Той ми каза, че е много горд с мен“, сподели Емили.

Завръщането ѝ в България също било изключително емоционално. „Когато излязохме от летището, ни посрещнаха много хора, имаше гайди... Емоцията беше уникална, просто се разплаках“, сподели шампионката.

Само за няколко месеца младата състезателка е натрупала впечатляваща спортна биография – през април стана европейски вицешампион в Кипър, балкански шампион и многократен републикански първенец по самбо и джудо.

„Сега се концентрирам върху следващата възрастова група – жените. Имам големи цели, които искам да постигна“, каза златната медалистка. Още тази събота тя ще участва на Балканиадата по борба в Румъния.

Старши треньорът на националния отбор по самбо Васил Соколов подчерта, че Емили е дала сериозна заявка за световна титла още на Европейското първенство, а успехът ѝ е резултат от постоянство и труд.

Майката на златната медалистка - Петя Николова-Сариева, също е бивша състезателка по самбо и бронзова медалистка от световно първенство. „Надявам се всички родители да усетят това чувство – неописуемо е. Радвам се, че децата ми вече ме надминаха“, каза тя.

