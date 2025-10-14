Изборите за Общински съвет в Пазарджик показват, че „БСП-Обединена левица” започва да си връща позициите в страната. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров. Той допълва, че това е знак, че участието на партията в управлението на страната е било оценено от избирателите.

„БСП на изборите за Общински съвет увеличи резултата си с 493 гласа, което е ръст от 26% . Увеличаваме и броя на общинските си съветници от 3 на 4. В три села и в няколко градски секции нашата листа е водеща”, отчете Зафиров.

По думите му само две политически сили имат по-висок резултат от БСП. „А някои парламентарно представени партии дори не вкараха свои общински съветници. БСП регистрира ръст на доверието в Пазарджик и като политическа сила, която участва в управлението”, подчерта той.

Лидерът на БСП отдаде положителния резултат в Пазарджик най-вече на "консолидацията на всички леви сили". И припомни, че по време на вота през 2023 г. имало още две леви листи. Което показва, че сега левицата беше обединена и резултатът е удовлетворителен".

Зафиров подчерта, че дали е имало изборни нарушения или не - това е нещо, което трябва да кажат прокуратурата и компетентните органи. "Нашата политическа сила по никакъв начин не е участвала в никакъв тип изборни нарушения, нито пък е провокирала такива. Бяхме свидетели на откровени провокации и опит да се подклаждат някакви нарушения, което да опорочи изцяло резултатите от вота. Но голяма част от избирателите показаха мъдрост и не се поддадоха на подобни внушения".

Той отказа да коментира резултата на други политически сили като например ДПС и ГЕРБ. Според него не бива да се правят генерални изводи за страната от изборите в Пазарджик.

Редактор: Станимира Шикова