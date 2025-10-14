-
Започна раздаването на питейна вода в наводнените райони в Бургаско (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Гръцки острови искат нови такси за туристите
-
Подготовка за мисии до Луната и Марс: Приключи последният тест на ракетата „Старшип”
-
Храм на Слънцето от римската епоха - историческо откритие в Перперикон (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
България с пореден шампион: 18-годишната Емили Апостолова спечели злато на Световното по самбо
-
Собственик в „Негреско“: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори
Гледайте цялата емисия
Редактор: Петър Иванов
Последвайте ни