След акцията в „Пътна полиция”-Хасково - как се регистрират автомобили със заобикаляне на правилата и срещу какви суми? Изненада ли е схемата? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на академията на МВР, Емил Панчев, председател на СБА, и адвокат Борис Малинов.

„Гледах репортажите. Бившият началник на КАТ обясни, че тази схема не е отсега. Имаше преди години практика за пренабити номера на рами, но когато е незаконно се плащат пари, а това значи корупция. Смятах, че това отдавна е отминало, но явно още има такава схема”, заяви Емил Панчев.

Двама задържани при акция в „Пътна полиция” – Хасково

„Доколкото четох властите казват, че този човек е регистрирал чрез посредник автомобили. Такава организация в пунктовете на КАТ отдавна трябваше да бъде закрита. Във всички нормални държави не е нормално да ходите в КАТ, да висите по половин ден, за да си смените талона или регистрационните номера, а отивате в първия магазин купувате номер, слагате на автомобила, автоматично той се връзва към шофьорската ви книжка и въпросът е приключен. Не е нужно всяка продажба или внос на кола да минава през някакъв чичо с фенерче, който да решава дали автомобилът е законен, или не. Това е абсурд. И понеже системата е абсурдна, там възникват и корупционни схеми. А тези схеми не са от вчера”, заяви доц. Иванов.

По думите му „спорен” автомобил е проблемен термин.

„Най-често става дума за нестандартни номера на двигателя. Но в новите автомобили отдавна няма номер на двигателя. Тоест, такъв автомобил трябва да е на поне 10–15 години. Не е ли по-лесно да се спрат кражбите на коли, вместо да проверяваме номерата в „кошовете” на автомобилите”, коментира доц. Иванов.

И подчерта, че задържаните при акцията в Хасково не са полицаи.

„С уговорката, че все още нямаме достатъчно подробни данни – например колко души са замесени, кои са служители и кои не – наказанието за подкуп варира между 3 и 10 години. Ако застрахователен агент е съучастник или участник в нещо като група, също може да носи висока наказателна отговорност. Ако е просто посредник, наказанието остава на 3 години”, обясни адвокат Борис Малинов.

„Важно е да се изясни какво значи проблемен автомобил. Ако се дават едни пари, за да стане една услуга по-бързо, имаме класически вариант на подкуп. Ако регистрацията на тези автомобили представлява някакъв тип престъпление, наказуемостта преминава бариерата от 10 години”, обясни адвокат Малинов. „Ако няма събрани доказателства за престъпна дейност преди това, може и да не се стигне до наказателна отговорност за лицата, задържани при акцията", обясни още отй.

