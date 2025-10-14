-
Жители на русенски квартал на протест заради пресъхнали чешми
-
Решават дали София, или Варна ще бъде домакин на Европейското по волейбол
-
Реорганизират движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия"
-
Започва проверка за застрояване по всички дерета и реки по Черноморието
-
Разрушават удължаването на речното корито в Елените за сметка на държавата
-
„Темата на NOVA” в аванс: 3D симулация показа потопа в Елените
Според източници на NOVA проверките са по сигнал за схема за регистрация на проблемни коли чрез посредник
Двама служители на „Пътна полиция” – Хасково са били задържани при акция на Областната дирекция на МВР и Отдел „Вътрешна сигурност”. Извършват се обиски и изземвания.
Единият задържан е мъж, работел на канала, където автомобилите биват проверявани и регистрирани. Според източници на NOVA проверките са по сигнал за схема за регистрация на проблемни коли чрез посредник. Задържана е и жена, за която се смята, че е играела ролята на посредник.
Подобна услуга, твърдят запознати, струвала между 200 и 1000 лв. Една част от тези пари отивали при служителите на „Пътна полиция”.
Припомняме, че през лятото шефът на КАТ-Хасково беше сменен. Начело на „Пътна полиция” застана бившият шеф на Областната дирекция на МВР Иван Расоков.
Последвайте ни