Слабото представяне на учениците на външните оценявания отново се превърна в централна тема, след като резултатите от пробния изпит по математика за шести клас показаха средна оценка от едва 2,67. Този тревожен факт за пореден път доказва, че има сериозен проблем в образователната система и предизвика дискусия за причините и възможните решения.

►Социалните мрежи и частните уроци – причини или симптоми?

В предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS учителят по математика и заместник-директор на 97 СУ „Братя Миладинови“ Джани Чернев и образователният експерт от фондация „Заедно в час“ Петко Иванов, коментираха както системните проблеми в образованието, така и ролята на социалните мрежи и частните уроци.

Забрана на социални мрежи за деца под 15 години: Реална мярка или неизпълнима идея

Джани Чернев подкрепи идеята за ограничаване на достъпа на ученици под 15 години до социални мрежи като TikTok. Според него постоянното гледане на кратки клипове води до отделяне на допамин в мозъка, което затруднява концентрацията на децата в клас. „В един момент, толкова много допамин в мозъка, когато влязат в час или междучасието свърши и трябва да си приберат телефона, е много трудно да ги ангажираш с каквато и да е друга дейност в класа“, обясни той.

На различно мнение е образователният експерт от фондация „Заедно в час“ Петко Иванов. Според него забраните не са решение, тъй като децата ще намерят начин да ги заобиколят. Той смята, че ролята на учителите и родителите е да възпитават децата как да използват тези устройства по „умен и градивен начин“, а не просто да си губят времето. Иванов подчерта, че проблемите в българското образование съществуват отпреди появата на социалните мрежи и изкуствения интелект.

И двамата експерти се обединиха около тезата, че частните уроци са симптом за проблеми в системата. Според Иванов те са доказателство, че държавното образование не предоставя необходимата подготовка, което кара родителите да „плащат за втори път“ за обучението на децата си. Чернев допълни, че частните уроци са насочени предимно към подготовка за изпити, а не към изграждане на трайни умения.

►Нужда от спешна и цялостна реформа

Според експертите козметичните промени не са достатъчни. Петко Иванов настоява за „спешна и цялостна“ реформа. Като първа стъпка той посочи нуждата от въвеждане на ясен стандарт за качествено преподаване и управление на училищата, изработен с консенсус между министерството, учители, ученици и експерти. „Необходимо е министерството и институциите да осигурят и допълнителна подкрепа още на ниво висше образование, когато учителите взимат своята правоспособност“, допълни той.

Джани Чернев също смята, че е нужна реална реформа, която да започне от най-малките ученици. Според него трябва да се дефинира какво се очаква един ученик да знае и може в края на гимназиалния етап, и на тази база да се изградят учебните планове за по-долните класове. Той критикува и сегашния формат на изпитите, като заяви, че предпочита задачи с отворен отговор, които показват мисловния процес на ученика, пред тестовия формат.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка