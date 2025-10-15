Процесът срещу френския актьор Жерар Депардийо, който беше обвинен в нападение над „краля на папараците” миналата година в Рим, ще продължи. До това решение се стигна след като двете страни не успяха да постигнат споразумение, съобщава съдът.

Звездата от филмите „Зелена карта”, „Последното метро” и „Дантон” не се яви лично в съда в италианската столица. Фотографът Рино Барилари свидетелства срещу 76-годишния актьор. В обвинението си той казва, че е бил ударен след инцидент на 21-ви май миналата година в Рим.

Барилари разказа пред съда, че е бил на около десет метра от Депардийо и неговата партньорка Магда Ваврусова, които седели пред изветсен бар на луксозната улица „Виа Венето”, когато той започнал да снима. По думите му Ваврусова станала от мястото си и се приближила агресивно.

„Опита се да ми вземе камерата и да ме одраска”, свидетелства Барилари. След това Депардийо се приближил и го ударил два или три пъти в тила, в резултат на което той паднал на земята.

Барилари, известен като „кралят на папараците”, има дългогодишна кариера и е снимал редица знаменитости, сред които София Лорен, Марчело Мастрояни и Джина Лолобриджида.

Депардийо твърди, че се е подхлъзнал и е паднал върху фотографа, докато се опитвал да защити Ваврусова. Адвокатът на двойката Делфин Мейе заяви, че Барилари е блъснал Ваврусова силно и е докоснал гърдите ѝ с ръка.

През септември тази година френски следовател постанови Депардийо да бъде изправен пред съд по обвинение в изнасилване на актрисата Шарлот Арнулд през 2018 г.

Редактор: Петър Иванов