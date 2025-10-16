-
Новите професии: Как новите технологии променят пазара на труда
-
Слабо представяне на шестокласниците: Какво трябва да се промени в учебните планове по математика
-
Карлос Насар: Не съм обвързан с политически сили, мястото ми е в залата
-
Силвия Георгиева: Очакваме около 13% ръст на субсидиите за общините през 2026 г.
-
ВАС задължи АПИ да ремонтира столичния бул. "България" при Околовръстното
-
Рюте: Трябва да убедим Путин, че никога не може да спечели войната в Украйна
Гледайте цялата емисия
Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни