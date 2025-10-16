Окръг Лос Анджелис обяви извънредно положение, за да окаже финансова помощ на потърпевшите от акции на федералната имиграционна полиция (ICE), предадоха световните агенции.

Това необичайно решение – извънредното положение обикновено се обявява при климатични бедствия – позволява на окръга да предоставя финансова помощ на наематели в икономически затруднения заради тези акции.

Заради арести на мигранти: Протестиращи спряха полицейска акция в Калифорния

То също така позволява въвеждането на мораториум върху изгонването от жилища на наематели и по-бърза социална, правна и финансова помощ за имигрантите, засегнати от политиката на президента Доналд Тръмп.

„Имаме цели семейства без пари, защото бащите и майките им са били задържани на работните си места. Искам нашите имигрантски общности да знаят, че сме до тях в тази извънредна ситуация и че разбираме какво преживяват“, заяви Джанис Хан, която е в ръководството на окръга.

Лос Анджелис беше разтърсен в началото на юни от сблъсъци между полицията и протестиращи, които осъждаха акциите, наредени от правителството. Доналд Тръмп отговори, като изпрати военни да отговарят за реда.

