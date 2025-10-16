Снимка: iStock
Причината е оказване на финансова помощ на потърпевшите от акции на федералната имиграционна полиция
Окръг Лос Анджелис обяви извънредно положение, за да окаже финансова помощ на потърпевшите от акции на федералната имиграционна полиция (ICE), предадоха световните агенции.
Това необичайно решение – извънредното положение обикновено се обявява при климатични бедствия – позволява на окръга да предоставя финансова помощ на наематели в икономически затруднения заради тези акции.
Заради арести на мигранти: Протестиращи спряха полицейска акция в Калифорния
То също така позволява въвеждането на мораториум върху изгонването от жилища на наематели и по-бърза социална, правна и финансова помощ за имигрантите, засегнати от политиката на президента Доналд Тръмп.
„Имаме цели семейства без пари, защото бащите и майките им са били задържани на работните си места. Искам нашите имигрантски общности да знаят, че сме до тях в тази извънредна ситуация и че разбираме какво преживяват“, заяви Джанис Хан, която е в ръководството на окръга.
Лос Анджелис беше разтърсен в началото на юни от сблъсъци между полицията и протестиращи, които осъждаха акциите, наредени от правителството. Доналд Тръмп отговори, като изпрати военни да отговарят за реда.Редактор: Цветина Петкова
