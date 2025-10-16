Откриха учебна мандра и винарна към Земеделската гимназия в Сандански. В тях учениците ще могат да усвояват практически знания в реална среда с уреди и машини от последно поколение. На откриването присъства и образователния министър Красимир Вълчев.

На откриването на мандрата присъстваме на процеса по приготвяне на сиренето Халуми. Учениците разказват за отделните стъпки.

В Земеделската гимназия са убедени, че с новата си база ще могат да предоставят практическо обучение на много по-високо ниво.

Снимка: Министерство на образованието

"Те, като бъдещи технолози и продължавайки своето обучение в университета в Пловдив, ще им по-лесно, защото са практикували точно в нашата мандра, а работата в реална работна среда е най-добрия учител за учениците", казва класният ръководител Йорданка Пехливанова.

Емил Терзийски, директор на Земеделска гимназия „Климент Тимирязев“ – Сандански, посочва, че в училището има завършен цикъл на производство както в мандрата, така и във винарната.

Мандрата и винарната към Земеделската гимназия са част от проект на Министерството на образованието за изграждането на 28 центъра за високи постижения в най-добрите професионални гимназии в областите на страната.



"Това ще се пази за учебно-практическо обучение с най-модерно оборудване, където учениците могат да придобият умения в среда близка до реалната, производствена среда, могат съответно да развият умения, за да бъдат най-ефективни след това на работните си места", коментира министърът на образованието Красимир Вълчев.

Като част от проекта в Земеделската гимназия в Сандански от няколко месеца вече функционира и учебен хотел.