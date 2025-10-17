-
Улицата, на която е станал инцидентът, сред местните е известна като "Пистата"
Трагедия в Лом. 71-годишна жена загина на тротоар, след като автомобил връхлетял върху нея. Зад волана бил 23-годишен мъж, който изгубил контрол над колата, напуснал пътното платно, и ударил жертвата.
Хора от града разказват, че улица „Латинка”, на която е станал инцидентът, е известна като „Пистата”. „Има една отсечка от 1,5 км, на която никой не се съобразява със скоростта. На три места по улицата пресичат деца, за да отидат до училище. А тук се минава със 150 км/ч. Млади момчета си организират гонки. Полицията не може да се справи с тях”, каза в ефира на „Здравей, България” Росен Русинов, съсед на загиналата жена.
„Самият аз не видях шофьора, въпреки че бях на мястото минути след инцидента. Хора казват, че той слязъл от колата и проявил агресия към водач на тир, който се опитал да изпревари. Мъжът му казал: ”Видя ли какво направи?”. Оказало се, че младият мъж дори не е видял, че е убил жената”, заяви Русинов.
Началникът на сектор "Охранителна полиция" при РУ-Лом главен инспектор Огнян Иванов обясни, че ПТП-то е настъпило при опит за неправилно изпреварване на камиона. „Водачът е карал с превишена скорост. Загубил е управление и автомобилът е поднесъл и странично е започнал да се преобръща. Излязъл е от пътното платно, ударил се е в дърво, от което е отскочил и ударил жената, която починала на място”, обясни той.
По думите му пробите за алкохол и наркотици на 23-годишния мъж са отрицателни. „Този водач има шофьорска книжка от 2021 г. Има няколко нарушения – четири глоби с фиш, едната от които е за неправилно изпреварване. Другите санкции са за шофиране без колан. Има и два акта за установено административно нарушение – липса на застраховка. За краткото време, в което има книжка, той е хванат в общо седем нарушения”, обясни Иванов.
