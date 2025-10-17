-
Какво слага българинът на трапезата: Ядем по-малко хляб, но повече месо от здравословното
-
Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен
-
Промени в интервютата за работа: Без въпроси за предишната заплата
-
Боян Магдалинчев: Главният прокурор остава временно изпълняващ функциите, докато няма решение на Конституционния съд
-
АПИ: Oпитваме се да приключим всички ремонти на магистрали до края на месеца
-
Мечки нападат домашни животни в Смолянско (ВИДЕО)
Гледайте цялата емисия
Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни