Българските състезатели спечелиха 15 медала (9 златни, 4 сребърни и 2 бронзови) на Балканските игри по спортна аеробика за юноши и девойки, проведени в Кишинев (Молдова) през уикенда.

Националите впечатлиха със своето високо ниво на подготовка, техническа прецизност и артистичност при изпълнение на съчетанията си, което им осигури първото място отборно в конкуренция на силните тимове на Румъния, Турция, Гърция и Молдова.

"Изключително успешно представяне, което още веднъж доказа силата на българската школа по спортна аеробика и нейния устойчив напредък в подготовката на млади таланти", написаха от Българския съюз по аеробика в социалните мрежи.

Всички финалисти за България:

Възрастова група 9-11 години

Категория индивидуално момичета

1 място Джемре Стефанова

2 място Мирослава Митева

Категория индивидуално момчета

1 място Димитър Цънцаров

3 място Николай Любенов

Категория смесени двойки

1място Ива Колева и Николай Любенов

Категория тройки

1 място Яна Господинова, Александра Калинова и Мирослава Митева

3 място Ивелина Рибарова, Надежда Петкова и Боряна Цънцарова

Категория групи

1 място Рая Чобанова, Невелина Русенова , Лора Динева, Крисия Йорданова, Йоана Иванова

2 място Ивелина Рибарова, Надежда Петкова, Боряна Цънцарова, Филипа Качорова и Анелия Спасова

Възрастова група 12-14 години

Категория индивидуално девойки

2 място Николета Серафимова

4 място Инджиляй Ариф

Възрастова група 15-17 години

Категория индивидуално жени

1 място Неда Запрянова

2 място Стефани Лечева

Категория индивидуално юноши

1 място Атанас Благоев

Категория смесени двойки

1 място Стефани Лечева и Атанас Благоев

Категория тройки

1 място Стефани Лечева, Неда Запрянова и Мария Вълчева

