Близо 28% от българските фирми планират да наемат нови служители през следващите шест месеца, показва най-новото изследване на Конфедерацията по заетостта. Данните обхващат периода от октомври 2025 до март 2026 година, като 22% от компаниите предвиждат съкращения, а 38% ще запазят сегашния си състав.

„Колкото и странно да звучи, нагласите и тенденциите са за леко повишаване на търсенето на нови служители в различни компании и сектори“, обясни Мая Николич в ефира на „Твоят ден“. Според нея изследването е проведено сред 1020 фирми от 12 индустрии, които са очертали плановете си за политиката по наемане през идните месеци.

IT секторът се възстановява с нова сила

По думите на Николич, секторът на информационните технологии показва признаци на подем след период на отлив на кадри. „Имаме стабилно развитие в областите на киберсигурността и изкуствения интелект. Точно това повишава търсенето на специалисти в тези направления“, коментира тя.

За шест години: От 10 до 13% от свободните работни места са за сезонна заетост

В търговията тенденцията е към разширяване на пазарите и навлизане в нови географски региони, особено предвид нестабилната геополитическа обстановка. „Много компании пренасочват своите пазари в други държави в Европа и извън нея. Това налага нуждата от специалисти по продажби и логистика“, уточни Николич.

Производството продължава да страда от недостиг на кадри

„На българската икономика ѝ липсват около 300 хиляди служители“, посочи още тя. Според нея най-сериозният дефицит е в производствения сектор, където работодателите трудно успяват да задържат кадри заради ниски възнаграждения и неспособност да компенсират инфлационния натиск.

„Работниците непрекъснато търсят по-добри възможности и по-високи заплати, което поддържа хроничния недостиг на хора“, поясни Николич.

Изкуственият интелект – помощник, а не враг

На въпрос за влиянието на автоматизацията върху пазара на труда, д-р Николич подчерта, че изкуственият интелект все още не е заплаха за работните места. „Да, ще замени определени професии, но не и в близките една-две години. В момента той е помощник, не противник. Хората трябва да се научат да работят с него – това ще ги направи конкурентоспособни“, коментира тя.

Най-бързо внедряване на ИИ се наблюдава в компании, занимаващи се с обработка на данни и кол-център услуги, където автоматизацията вече подпомага ежедневната работа.

Инспекцията по труда: Ръст на установените случаи на работа без трудов договор

София – двигателят на пазара на труда

По отношение на регионалното разпределение, данните на Конфедерацията показват, че София категорично води с 65% от фирмите, планиращи разширяване, следвана от Пловдив с 17%, а Варна и Бургас са наравно с по 8%. „Това шестмесечие е свързано с липсата на туристически сезон. Варна и Бургас обичайно отчитат по-висока заетост през летните месеци, когато туризмът се активизира“, обясни Николич.

Интересна тенденция, която тя подчерта, е връщането на млади българи от чужбина.

„В 18-годишния ми опит никога не съм виждала толкова млади хора да се връщат в страната. Те търсят дистанционна работа, за да могат да се установят по родните си места и да работят оттам“, посочи тя.

Д-р Николич заключи, че данните показват „реалистичен оптимизъм“ сред работодателите, които, въпреки предизвикателствата, се адаптират към новата икономическа реалност. „Българските компании търсят начини за растеж, стабилност и задържане на хората. Това е ясен сигнал за устойчивост“, каза тя в заключение.