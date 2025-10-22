-
Карлос Насар с разтърсващо признание: Приех, че треньорът ми не е мъртъв
-
Близо 28% от българските фирми предвиждат нови назначения, 22% планират съкращения
-
Шестима души загинаха след руска въздушна атака срещу Украйна
-
„Числата на седмицата”: Една трета от българските медици - в предпенсионна възраст
-
Психиатър: Родителите да бъдат привлечени като съпричастни към престъпно деяние на детето си
-
Защо търговските центрове не искат да сложат металдетектори на входовете си
Гледайте цялата емисия
Редактор: Петър Иванов
Последвайте ни