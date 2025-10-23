Жители на София сигнализират за опасно кръстовище в столицата. Преди няколко дни пешеходец загина, блъснат от автомобил, докато е преминавал на червен светофар на кръстовище на бул. „Тодор Каблешков”. Според местните мястото редовно се превръща в скоростна отсечка.

Инспекция на опасно кръстовище на пътя Хасково - Димитровград

„Имаме нужда от обезопасяване на района. Трябва да бъдат поставени светофари, островите между отсечките също са опасни. Ако имаше изкуствени неравности, вероятно нямаше да се стигне до поредната катастрофа с жертва преди дни”, обясни в ефира на „Здравей, България” г-жа Георгиева.

От Столичната община заявиха за NOVA, че е въпрос на дни светофарите да бъдат пуснати.

Повече гледайте във видеото.