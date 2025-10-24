-
Това заяви д-р Благородна Макева, преподавател в Академията на МВР
През последните дни станахме свидетели на серия от случаи на насилие между деца – намушкано момче в търговски център, друго нападнато с нож в 94-то училище в София и ученичка, която напръска друга с лютив спрей в Бургас. Какви са възможните решения на големия проблем с детското насилие коментира д-р Благородна Макева, преподавател в Академията на МВР, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
„Тези случаи са тревожна тенденция”, посочи тя. И цитира следните данни:
♦ Средно годишно има до 1000 наказателни досъдебни производства, свързани с извършени от деца престъпления.
♦ При противообществените прояви най-големият дял за миналата година са случаи на проява на агресия от страна на деца.
♦ Проучване на УНИЦЕФ-България показва, че 39% от анкетираните деца са посочили, че са били жертва на насилие в училище.
♦ Най-често извършителите на престъпление сред непълнолетните са момчета.
♦ Най-голям дял на престъпленията е срещу собствеността.
Ножът – новата мода сред тийнейджърите
Макева посочи още, че децата стават жертва и на дигитален тормоз, което се отразява и на агресията в училище.
Начини за разрешаване на проблема
Макева коментира как обществото може да се справи с агресията между децата.
♦ Металдетекторите в училищата са част от решението.
♦ Необходима е повече работа на специалисти с децата.
♦ Нужно е млади хора и инфлуенсъри, чрез Youtube, TikTok, също да се включат в работата с децата, тъй като те говорят на техния език.
Преподавателят допълни, че към момента върви кампания за превенция на насилието – „Бъди смел. Бъди добър.”
Повече гледайте във видеото.
