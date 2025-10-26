Със 100 гласа "за", 2 "против" и трима въздържали се, приехме ротационния принцип на председателство на НС между трите партии в коалицията. Настояваме той да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление и да се прегледат описаните в него политики. Това съобщи на брифинг след Националния съвет лидерът на БСП Атанас Зафиров.

"БСП остава последователна в усилията си за стабилност и защита на българските граждани", допълни Зафиров.

Така БСП прие предложението на партньорите във властта от ГЕРБ-СДС и "Има такъв народ" за ротационно председателство на парламента.

Все още не е ясно кога ще стане рокадата на първия сред равни. Управляващите заявиха, че са в готовност за пълен управленски мандат, а опозицията - за избори. От ГЕРБ вече заявиха, че за тях ротацията е задължителна, а техния кандидат за поста ще бъде Рая Назарян. Под въпрос остава обаче дали и най-малката партия сред управляващите - "Има такъв народ", би излъчила своя номинация. Не е ясно и има ли вече договорка кога трябва да стане ротацията. До момента чухме две предложения - това да се случва на една календарна година или на всеки 10 месеца. Припомняме, че Наталия Киселова застана начело на парламента на 6 декември миналата година след 11-ия опит на депутатите. Тогава тя събра 140 гласа от ГЕРБ, ПП-ДБ, БСП и депутатите на Ахмед Доган.

Относно Бюджет 2026 формацията на социалистите ще настоява за ръст в доходите на всички трудови хора, запазване на Швейцарското правило за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и децата. "Искаме по-справедлива данъчно-осигурителна система, която да облекчи работещите и семействата с ниски доходи, като същевременно гарантира и устойчиви приходи за държавата", заяви вицепремиерът.

По думите му Националният съвет е възложил на Комисията по финанси и икономика изготвяне на визия за данъчна и осигурителна реформа. "БСП очаква правителството да предприеме всички необходими действия за недопускане на криза на пазара на горива и опазване на националната сигурност без компромиси и натиск на външни интереси. Нашата партия е гарант за социална стабилност и национална отговорност", каза още Зафиров.

Той съобщи, че през седмицата и коалиционният съвет на "БСП - Обединена левица" е приел с пълно единодушие ротацията на председателя на НС.