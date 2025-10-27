Снимка: iStock
Хосе Мануел Очотерена си отиде на 64-годишна възраст
Бившият вратар на националния тим на Испания и на "Реал Мадрид" Хосе Мануел Очотерена почина на 64-годишна възраст, предаде ДПА. Очотерена беше част от националния тим на Испания на Световното първенство през 1990, като бе и треньор на вратарите в Ливърпул в щаба на Рафаел Бенитес между 2004 и 2007.
🖤Ha fallecido José Manuel Ochotorena.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 27, 2025
Debutó en Primera en el Real Madrid y ganó el Trofeo Zamora con el Valencia.
Fue el preparador de porteros de la Selección Española durante casi 2 décadas, donde se proclamó campeón de Europa y del mundo.
Descanse en paz. pic.twitter.com/N4Qxo9BVoA
"Реал Мадрид, президентът и бордът на директорите са дълбоко натъжени от смъртта на Хосе Мануел Очотерана, един от нашите легендарни клубни вратари. "Реал Мадрид" споделя съболезнования и загриженост към семейството, съотборниците и близките му, както и към всички отбори, за които е играл. Нека почива в мир", написаха от Кралския клуб.
🖤 ÚLTIMA HORA | Ha fallecido José Manuel Ochotorena, leyenda del @valenciacf y de la @SEFutbol— El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 27, 2025
🧤 Ganó el trofeo Zamora en el Valencia
🏆 Preparador de porteros en la @SEFutbol donde se proclamó campeón de Europa y del mundo
🕊️ DEP
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/gwjJ5pZYCJ
По време на шестте сезона в "Реал Мадрид" до 1988 той печели два пъти Купата на УЕФА, по три пъти шампионска титла и Купа на лигата. Бил е футболист още на "Валенсия", "Тенерифе, Логронес" и "Расинг Сантандер", като е бил и треньор на вратарите на Валенсия, преди да премине в екипа на "Бенитес" в Ливърпул.
Очотерена бе част от щаба на националния отбор на Испания в период от 17 години, през които помогна за спечелването на световната титла от 2010 и два пъти европейска титла (2008 и 2012).Редактор: Цветина Петрова
