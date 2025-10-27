Григор Димитров се класира за втория кръг на последния за годината турнир от сериите Мастърс 1000 в Париж. Той надви представителя на домакините Джовани Мпетши Перикар със 7-6 (5), 6-1. Срещата продължи малко над час и половина.

Първата ни ракета, който не беше играл от юли насам, когато се отказа срещу Яник Синер на Уимбълдън при два сета аванс и 2:2 в третия срещу бъдещия шампион, успя да наложи волята си в тайбрек в откриващата част. Първият сет мина под диктовката на сервиращите и така дългият гейм трябваше да определи победителя. За наше щастие, Гришо показа по-солидна игра и поведе. Това го вдъхнови и втората част започна с бърз аванс от 3-0 в негова полза след два пробива. До края на сета той направи още един брейк за крайното 6-1.

Григор, който е финалист във френската столица от 2023, когато отстъпи на седемкратния шампион Новак Джокович, загуби само шест точки на първо подаване за целия мач и спаси и трите възможности за пробив пред мощно сервиращия Мпетши Перикар.

В спор за място на осминафиналите Димитров чака победителя от двойката Хауме Мунар - Даниил Медведев. Руснакът е 11-и в схемата на надпреварата. При нова победа, 34-годишният българин ще има съперник от Италия в 1/8-финалите - Лоренцо Музети или Лоренцо Сонего.

