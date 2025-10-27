-
ООН: Русия извършва военни престъпления в Украйна
Трус от 6,1 в Турция: Няма данни за жертви, рухнали са три сгради
Съдът решава дали да остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев
„Бъди готов, спаси живот”: Столичната община ще подготвя гражданите за оказване на първа помощ
След скандала с актьора Росен Белов: Първа реакция на министъра на културата и Съюза на артистите
Светла Бонева: Възможно е „Лукойл Нефтохим Бургас” да затвори
